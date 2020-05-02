В России доля машин с «автоматом» в продажах стала рекордной

Российские аналитики рассказали о популярности автоматической трансмиссии в автомобилях на рынке за первый квартал 2019 года.

В отчетный период доля машин с «автоматом» в продажах стала рекордной и впервые в истории составила 63%. В количественном выражении таких авто было реализовано 237 тыс. единиц.

Как отмечают в агентстве «Автостат», под автоматической трансмиссией подразумевают не только классические автоматы, но и роботизированные КП, вариаторы и тому подобные.

Что касается популярности таких машин, то за последние четыре года их доля в российских продажах превышала 50%.

Доля продаж машин с «автоматом» в РФ составила почти 60% в 2019 году.

В отчетный период россияне купили 970 тыс. новых машины с таким типом трансмиссии. В сравнении с 2018 годом результат оказался на 3% больше.