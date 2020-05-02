Российские эксперты подготовили новый рейтинг, в котором рассказали о недорогих автомобилях с самыми надежными силовыми установками.

Составили список бюджетных иномарок с самыми надежными моторами эксперты портала NJCAR.RU, взяв за основу данные по среднему пробегу двигателей объёмом 1,6 литра, способных без капитального ремонта проехать минимум 250 тыс. км.

Так, на последних строчках рейтинга оказались Volkswagen Polo и Skoda Rapid, оснащенных моторами серии CWVA и CWVB соответственно.

Недостатком этих назвали только повышенный расход топлива. Следующими в ТОПе находятся Nissan Tiida и Nissan Note с агрегатом HR16DE объёмом 1,6 литра.

В этих моделях ресурс двигателя может достигать 300 тыс. км. На третьей строчке оказались модели Renault Logan-Sandero с моторами H4М, которые также могут проехать 300 тыс. км.

На второй строчке находится Hyundai Solaris и Kia Rio. В них установлен мотор серии G4FC с ресурсом 350 тыс. км.

Ну и лидером составленного рейтинга стала Toyota Corolla с двигателем 1ZR-FE. В этой машине ресурс силового агрегата может составить 400 тыс. км.