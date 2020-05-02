В этом месяце автомобили отечественного производителя можно купить со скидкой, которая предоставляется в рамках специальных программ и предложений.

АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в мае, которые составят от 10 до 90 тыс. рублей.

Скидки в размере от 20 до 90 тыс. рублей можно получить при покупке машины с использованием программы трейд-ин.

Дополнительную выгоду получат клиенты, если используют программу «LADA Finance», «LADA Leasing», «LADA в такси» и «Сделка года от LADA».

Кроме этого, почти все автомобили модельного ряда участвуют в государственных программах «Первый» и «Семейный автомобиль».