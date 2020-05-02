Показали первые изображения удлиненной Lada Niva

В Сети показали, как бы выглядел внедорожник Chevrolet Niva, который вернется в модельный ряд Lada и будет иметь удлиненную версию.



Рендерные изображения удлиненной Lada Niva подготовили дизайнеры портала «Колеса.ру». Ранее они показывали свое видение обычного внедорожника в фирменном стиле Лад.

Длиннообразный вариант модели также показали в Х-стиле. Стоит отметить, что о выпуске такой модификации речи не идет, ну по крайней мере пока говорить об этом рано.

Что касается обновления актуальной Chevrolet Niva и возвращения ее в модельный ряд Lada, то как ранее стало известно, автомобиль получит переднюю часть в Х-стиле и немного измененный обвес.

Будут ли какие изменения в салоне, сейчас неизвестно. При этом изменений в техническом плане не ожидается.