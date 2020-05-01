В Москве в продаже появился самый дорогой Lexus LM 300h

В столице РФ на продажу выставили минивэн Lexus LM 300h. Автомобиль с пробегом в 50 км оценили в 23 680 000 рублей, и сейчас это самый дорогой представитель премиальной марки в России.

Lexus LM 300h пока можно купить только в Китае. За этот минивэн придется заплатить в эквиваленте 15 млн рублей.

В целом в основе Lexus LM 300h лежит минивэн Toyota Alphard, который на российском рынке предлагается от 4 764 000 рублей.

А самым дорогим Lexus официально продающимся в России считается LC500. Его цена составляет 8 580 000 рублей.

Lexus LM 300h стал первым минивэном компании. Это четырехместная модель с перегородкой между задними пассажирами и водителем, причем для задних пассажиров в кресле есть массаж, подогрев, вентиляция и большое количество электрорегулировок.

В салоне роскошного Lexus LM 300h еще установлен холодильник и 26-дюймовый монитор.

В движение Lexus LM 300h приводится гибридной силовой установкой, основанной на 2,5-литровом ДВС и двух электрических моторах. Суммарная отдача агрегата составляет 200 л.с.