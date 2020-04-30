В России Genesis переписал цены на весь модельный ряд

Это выяснили российские специалисты в ходе мониторинга цен на новые автомобили.



Все автомобили премиальной марки прибавили в цене 0,5-4,4%, но есть несколько комплектаций моделей, которые наоборот подешевели.

Так, все комплектации Genesis G80 стали дороже на 50 000 рублей. Теперь минимальная стоимость автомобиля составляет 2 860 000 рублей.

Все версии Genesis G90 за исключением начальной подорожали на 100 000 рублей. У седана G70 базовый вариант прибавил в цене 10 тыс. рублей, а версии комплектации Advance и Elegance стали дороже на 30 и 100 тыс. рублей, сообщает «Цена Авто».

При этом комплектация модели Supreme наоборот подешевела на 170 тыс. рублей и предлагается за 2 769 000 или за 2 869 000 рублей в зависимости от мощности мотора.