Базовые версии кроссовера Chery Tiggo 8 появились в РФ

Еще в конце марта российские журналисты узнали, что в дилерских центрах китайской марки принимают заказы на новые комплектации кроссовера Chery Tiggo 8.



Теперь о появлении базовых версий кроссовера официально сообщила пресс-служба российского офиса. Речь идет о комплектациях кроссовера с названием комплектациях Active и Family, которые оценены в 1 599 900 и 1 624 900 рублей.

Заказать автомобиль в новых комплектациях предлагают на официальном сайте компании. В базовой комплектации будет пятиместный салон, отделанный кожей, кондиционер, простой дизайн колесных дисков, камера заднего вида, подогрев сидений и боковых зеркал, а также запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, 18-дюймовые колесные диски и многое другое.

В комплектации Family кроссовер Chery Tiggo 8 будет уже трехрядным с дополнительными опциями. Моторная гамма автомобиля в России представлена только двухлитровым 170-сильным двигателем, работающим в паре с вариатором.