С мая заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования

Еще в марте Минпроторг заявил о намерении расширить программы льготного автокредитования.

Речь идет о таких программах как «Первый» и «Семейный автомобиль». По предварительным данным, новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают уже с мая.

Изменения произойдут в лучшую сторону, а сами программы направлены на увеличение спрос на новые машины с учетом ситуации на автомобильном рынке.

Так, по программе «Семейный автомобиль» теперь могут купить машину в кредит семьи, у которых один ребенок.

Ранее участниками программы могли стать семьи с двумя и более детьми. Кроме этого, в ведомстве решили увеличить и максимальную стоимость автомобиля с 1,0 до 1,5 млн рублей, за счет чего список автомобилей, попадающих под госпрограмму расширился.

Увеличение максимальной стоимости машины объяснили тем, что у россиян появится возможность приобрести более просторный и безопасный автомобиль.