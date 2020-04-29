Названы автомобили, от которых стараются избавиться в первый год

Рейтинг машин, от которых владельцы стараются избавиться в первый же год, составили специалисты iSeeCars. Для этого они изучили североамериканский рынок авто с пробегом.

В результате оказалось, что большинство автомобилей в ТОПе относятся к премиальному классу. Возглавляет рейтинг автомобилей, от которых стараются избавиться в первый год модель Nissan Versa.

Она является недорогой, но многим автомобилистам совсем не нравится грубое и дешевое оформление салона.

На второй строчке располагается Jaguar XF и в нем владельцам не нравятся детские болезни, которые связаны с использованием в автомобиле инновационных технологий и передовых решений. В тройке лидеров оказался Nissan Versa Note с такими же проблемами, как и у седана.

На рынке эта модель теряет в цене в первый год 20%. Следующим в списке оказался BMW X3, а в этом случае чаще всего от машины избавляются по причине дорогого обслуживания и стоимости запчастей.

Далее в рейтинге оказался BMW X1, но ее недостатками названы небольшие габариты и высокая стоимость. Mini Clubman также числится в списке по причине часты поломок и тесного салона.

Еще в списке оказались Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.