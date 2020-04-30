Datsun on-DO и Datsun mi-DO получили в РФ новую комплектацию

Datsun для своих моделей mi-DO и on-DO разработала новую комплектацию Black, которая создана на базе версии Trust III.



Японская компания представила свои модели в «черной» версии, а эта комплектация отличается 15-дюймовыми колесными дисками и черными элементами в салоне. Технически mi-DO «Black» и on-DO «Black» ничем не отличаются от других комплектаций.

Поскольку Black создан на базе комплектации Trust III, то в машинах установлена медиасистема с Bluetooth, климат-контроль, бортовой компьютер, противотуманные фары и боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом.

Datsun mi-DO и on-DO в Black-версии доступны с 87 или 106-сильным 1,6-литровым мотором.

Для агрегатов предлагается пятиступенчатая механическая или четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия.