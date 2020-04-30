Datsun для своих моделей mi-DO и on-DO разработала новую комплектацию Black, которая создана на базе версии Trust III.
Datsun on-DO и Datsun mi-DO получили в РФ новую комплектацию
Японская компания представила свои модели в «черной» версии, а эта комплектация отличается 15-дюймовыми колесными дисками и черными элементами в салоне. Технически mi-DO «Black» и on-DO «Black» ничем не отличаются от других комплектаций.
Поскольку Black создан на базе комплектации Trust III, то в машинах установлена медиасистема с Bluetooth, климат-контроль, бортовой компьютер, противотуманные фары и боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом.
Datsun mi-DO и on-DO в Black-версии доступны с 87 или 106-сильным 1,6-литровым мотором.
Для агрегатов предлагается пятиступенчатая механическая или четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия.
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