Компания Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross

В модельном ряду марки Toyota скоро появится новый компактный кроссовер, который уже заметили во время тестирования.



На тестах был замечен сильно закамуфлированный прототип, тем не менее зарубежным СМИ удалось выяснить первые подробности о новинке.

Если верить этим данным, то компания Toyota готовит новый кроссовер с названием Corolla Cross. О вероятном появлении такого кроссовера впервые стало известно в феврале.

Предположительно автомобиль будет иметь дизайн в стиле RAV4, тогда как платформа, узлы, агрегаты будут позаимствованы от Corolla.

Ожидается, что новинка не будет эксклюзивом для одного рынка, и будет глобальной.

Сначала модель появится в Южной Америке, Азии и Австралии, а позднее выход состоится и на рынок Европы. Ожидается, что презентация нового кроссовера состоится в конце года.