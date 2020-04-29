Чешская марка Skoda готовит к выходу на российский рынок нового поколения.



Ранее компания рассказала о комплектациях и стоимости нового Skoda Rapid, благодаря чему стало известно, что автомобиль в отличие от предшественника в базовой комплектации подешевел на 37 тыс. рублей.

То есть базовая цена новой генерации модели оценена в 792 тыс. рублей.

Теперь стало известно, что новый Skoda Rapid в России получил ОТТС, а этот документ действителен с 28 апреля.

В нем указано, что двигатель объёмом 1,4 литра, поставляемый из Хемница стал соответствовать стандарту Евро 6, а 1,6-литровые установки все также соответсвуют нормам Евро 5.