Веломаршруты Анапы

Взять велосипед в аренду — отличный способ провести отдых на море и посмотреть достопримечательности курортного города. В летнее время в Анапе функционируют десятки пунктов проката. Работают как круглогодичные центры, так и сезонные, временно открытые на базе санаториев и отелей. Расскажем, о популярных маршрутах на морском побережье.

Правила аренды велосипеда

Услуга проката предоставляется лицу, берущему в аренду велосипед. На один документ выдается не более двух средств передвижения, с которыми следует бережно обращаться, следить за тем, чтобы его не украли.

Пункт велопроката принимает в залог:

удостоверение личности клиента (паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительские права, военный билет). Дополнительно нужно оставить от 1000 до 5000 рублей;

любые 2 документа, без взимания денежного залога;

сумму до 20 000 рублей (в зависимости от модели выбранного велосипеда).

Справка! Залог возвращается после возврата средства передвижения.

Клиент службы проката должен быть старше 14 лет, иметь удостоверение личности. Документ необходим для того, чтобы идентифицировать личность, а в случае нанесения ущерба инвентарю — привлечь к ответственности.

Оплату можно производить любым удобным способом: наличным или безналичным расчетом. Это происходит в момент оформления договора, где отражается информация о клиенте, срок аренды, модель велосипеда.

Если клиент вернул велосипед раньше установленного срока, остаток суммы не возвращается. Отметим, что если велосипед не будет своевременно возвращён, то спустя 10 дней он считается украденным.

В случае поломки (например, прикол шины), арендатор самостоятельно возвращает средство передвижения в пункт проката. Если случилась авария, ответственность за причиненный ущерб велосипеду, окружающим людям и иным объектам, возлагается полностью на клиента.

Важно! Соблюдать правила дорожного движения и технику безопасности в процессе эксплуатации велосипеда.

Арендодатель в присутствии клиента проверяет исправность имущества как перед прокатом, так и после его возвращения.

Примерные цены

Стоимость проката велосипеда зависит от места, сезона и времени аренды транспорта. Сотрудники окажут бесплатную консультацию, помогут подобрать технику по росту клиента.

Стандартный велосипед можно взять в аренду от 200 рублей за час. За второй час катания – 150 рублей, а третий и последующие – 100 рублей. Средняя цена за сутки использования 600–800 рублей.

Где покататься в Анапе?

Для жителей и гостей города Анапа предлагает веломаршруты на побережье. Они подходят как для семейного отдыха, так и для романтичной прогулки.

Популярные места для катания:

Пионерский проспект. Центральная магистраль города, вдоль которой протянулась оборудованная 10-километровая велодорожка. Здесь можно полюбоваться пляжами, увидеть памятники, сфотографироваться, заглянуть в кафе и живописные парки.

Набережная. Она берет начало на центральном пляже и тянется до парка Ореховая роща. На своем пути можно увидеть клумбу в форме часов, морской вокзал, а при желании заехать в сквер Боевой Славы.

Для тех, кто предпочитает недорогой отдых в Анапе, рекомендуем направиться в сторону Большого и Малого Утриша, Сукко. Затяжные подъемы и спуски этого экстремального маршрута не дадут расслабиться ни на минуту.

Чтобы не омрачить многочасовую прогулку на велосипеде, не забывайте брать с собой головной убор, средство от насекомых и солнцезащитный крем.