Возникновение проблем с кузовом возможно у любого владельца автомобиля, даже если он проявляет чрезвычайную аккуратность при его вождении. Царапины, сколы и прочие дефекты образуются даже при очень бережном обращении с машиной, без всяких дорожно-транспортных происшествий.

Основные виды ремонта кузова

Любые дефекты на кузове не только портят внешний вид авто, но и быстро превращаются в центры коррозионных процессов. По этой причине не следует откладывать надолго кузовной ремонт, иначе наряду с неприглядным видом можно столкнуться и с более существенными проблемами. В зависимости от сложности ремонта кузова он делится на три типа:

мелкий;

средней сложности;

высшей сложности.

Устранить мелкие дефекты самостоятельно под силу любому автовладельцу. Самое главное – сделать это прежде, чем появится коррозия, так как она распространяется по кузову достаточно быстро. Малейшее промедление значительно осложнит ремонт, и обойтись без обращения в автосервис уже не получится. Выполнить ремонт кузова средней и высшей сложности могут лишь специалисты автосервиса, имеющие богатый практический опыт и располагающие профессиональным оборудованием.

Стоимость ремонтных работ

В разных случаях за ремонт кузова приходится платить совершенно различные суммы. Цены на эту работу определяются множеством факторов. В ряде автосервисных мастерских суммарная стоимость предоставляемых ими услуг устанавливается в каждом конкретном случае индивидуально даже при применении стандартного подхода к калькуляции. Например, ремонт новой автомашины обычно стоит гораздо меньше, чем ремонт старого авто, поскольку во втором случае детали изрядно испорчены коррозией. В значительной степени стоимость ремонта зависит от марки автомобиля, ее престижности, времени года и характера полученных кузовом повреждений. Выполнение этих работ требует максимально ответственного подхода, так как от их качества в большой мере зависит безопасность автовладельца и пассажиров. В любом крупном автосервисном центре имеются специальные приборы, позволяющие проконтролировать главные параметры и быстро обнаружить даже чрезвычайно мелкие дефекты.

Качество кузовного ремонта во многом зависит от правильного подбора запчастей. Владельцам престижных, новых и дорогих авто следует покупать оригинальные кузовные детали. Если же автомашина имеет достаточно большой возраст, то можно купить копии высокого качества.