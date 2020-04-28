BMW запустила в России онлайн-продажи автомобилей

Российский офис компании BMW также как и другие компании организовал онлайн-продажи своих автомобилей.

Для этого был создан сервис, где можно оплатить частично выбранную машину, или полностью.

В первом случае оставляется заявка на сайте дилерского центра, там же клиент выбирает автомобиль и комплектацию и вносить предоплату в том размере, который укажет дилер.

После внесения суммы с клиентом свяжутся представители компании, а также будет вестись подготовка автомобиля к выдаче.

В случае полной оплаты автомобиля покупателю предложат указать адрес доставки. Для покупки предлагаются все автомобили и их комплектации, которые доступны у дилеров.

Можно онлайн подать и заявку на кредит, отправив все необходимые документы. Если заявка будет одобрена, то дилер забронирует выбранную машину и сообщат об этом клиенту.