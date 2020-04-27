В Сети рассекретили новый внедорожник Nissan Pathfinder

Автомобиль нового поколения должен дебютировать до конца года, но точные сроки презентации пока не озвучивают.



Между тем стало известно, как изменится Nissan Pathfinder во внешности и салоне. Если верить зарубежным инсайдерам, то после смены поколений Pathfinder получит менее обтекаемые формы кузова, благодаря чему он будет снова похож на внедорожник.

В экстерьере появится радиаторная решетка V-motion, светодиодные фары, а также изменятся бамперы.

В салоне будут использовать более качественные материалы отделки, установят цифровую панель приборов, большой экран, а также там появится беспроводная зарядка для гаджетов и селектор выбора режимов движения.

Что касается оснащенности, то по предварительным данным, Pathfinder в движение будет приводить шестицилиндровый 3,5-литровый мотор, а также гибридная установка на базе 2,0-литрвого турбомотора. В качестве трансмиссии будет выступать 9-скоростной автомат.