Автомобиль нового поколения должен дебютировать до конца года, но точные сроки презентации пока не озвучивают.
В Сети рассекретили новый внедорожник Nissan Pathfinder
Между тем стало известно, как изменится Nissan Pathfinder во внешности и салоне. Если верить зарубежным инсайдерам, то после смены поколений Pathfinder получит менее обтекаемые формы кузова, благодаря чему он будет снова похож на внедорожник.
В экстерьере появится радиаторная решетка V-motion, светодиодные фары, а также изменятся бамперы.
В салоне будут использовать более качественные материалы отделки, установят цифровую панель приборов, большой экран, а также там появится беспроводная зарядка для гаджетов и селектор выбора режимов движения.
Что касается оснащенности, то по предварительным данным, Pathfinder в движение будет приводить шестицилиндровый 3,5-литровый мотор, а также гибридная установка на базе 2,0-литрвого турбомотора. В качестве трансмиссии будет выступать 9-скоростной автомат.