Рынок грузовиков с пробегом в первом квартале вырос на 4%

В то время как рынок новых легковых автомобилей показывает небольшое падение, продажи грузовиков наоборот растут.

Как выяснили российские аналитики из «Автостат», по итогам первого квартала рынок грузовиков с пробегом вырос на 4% до 64,6 тыс. проданных единиц.

Лидирует в этом сегменте «КамАЗ», который продал 17,3 тыс. грузовых авто и занял долю на рынке 27%. На втором месте находится ГАЗ с показателем 6,1 тыс. ед., что на 1,9% больше.

В тройке лидеров казался МАЗ с результатом 4,5 тыс. грузовиков, что на 13,1% меньше. В первую пятерку входят «ЗИЛ» (4 тыс. ед.; +27,2%) и Volvo (3,6 тыс. ед.; +4,6%).

Среди моделей грузовиков самыми продаваемыми стали КАМАЗ-65115, Volvo FH и КАМАЗ-43118.