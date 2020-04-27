Volkswagen возобновил работу автозавода в Германии

Выпуск автомобилей компании Volkswagen с 27 апреля возобновили в Вольфсбурге (Германия).



Это предприятие было временно закрыто в связи с пандемией коронавируса. Как рассказали в компании, производство машин будут наращивать постепенно.

Например, в первую неделю после простоя планируется выпустить 1,4 тыс. автомобилей, а на следующей недели планируется выпуск 6 тыс. машин.

Возобновление работы автозавода в Германии стало возможным только при условии соблюдения всех правил для недопущения распространения когронавируса.

То есть начало рабочего дня сотрудников начнется с измерения температуры, а все производственные помещения, офисы и туалеты будут регулярно дезинфицировать.

Кроме этого, компания обязуется выдавать своим сотрудникам медицинские макси.