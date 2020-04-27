Выпуск автомобилей компании Volkswagen с 27 апреля возобновили в Вольфсбурге (Германия).
Volkswagen возобновил работу автозавода в Германии
Это предприятие было временно закрыто в связи с пандемией коронавируса. Как рассказали в компании, производство машин будут наращивать постепенно.
Например, в первую неделю после простоя планируется выпустить 1,4 тыс. автомобилей, а на следующей недели планируется выпуск 6 тыс. машин.
Возобновление работы автозавода в Германии стало возможным только при условии соблюдения всех правил для недопущения распространения когронавируса.
То есть начало рабочего дня сотрудников начнется с измерения температуры, а все производственные помещения, офисы и туалеты будут регулярно дезинфицировать.
Кроме этого, компания обязуется выдавать своим сотрудникам медицинские макси.
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