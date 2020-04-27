В России Changan начал продажи кроссовера Changan CS75 FL



Модель после обновления уже представлена в дилерских центрах и доступна для заказа онлайн на официальном сайте компании. Кроссовер после обновления предлагается по цене от 1 339 900 рублей.

Он отличается от предшественника новой более агрессивной решеткой радиатора, новыми колесными дисками, наличием LED-оптики, а в салоне появился 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, климат-контроль на две зоны, а еще для кроссовера стал доступен целый комплекс электронным помощников, в числе которых EBD, ESC, TCS, DBF, HHC, HDC, HBB.

Также в списке оборудования появилась камера заднего вида, зеркала с автоматическим складыванием, система дистанционного запуска мотора и многое другое.

В движение Changan CS75 FL приводится 1,8-литровым 150-сильным ДВС, пару которому составляет 6-скоростной автомат, передающий крутящий момент на переднюю или обе оси.