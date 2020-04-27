В РФ начались продажи новой версии ГАЗ «Садко Next»

В сентябре прошлого года ГАЗ начал продавать полноприводный вариант «Садко Next», а теперь объявлен старт продаж еще одной версии автомобиля.



Как стало известно журналистам «Российской газеты», в семействе «Садко Next» появилась версия с двухрядной кабиной.

В самой компании объявлять о старте продаж не стали, но дилеры уже ведут прием заказов на новинку, а ГАЗ начала поставки первых партий модели. Фотографии ГАЗ «Садко Next» в версии с индексом C42A43 уже появились в Сети.

В новой модификации может разместится до семи пассажиров, тогда как стандартная кабина вмещает только трех пассажиров.

Оценена новинка в 2 650 000 рублей, а если еще заказать лебедку и шноркель, то стоимость повысится до 2 745 000 рублей.

В движение машина приводится 4,4-литровым двигателем ЯМЗ-534. Его мощность работая в паре с пятискоростной механикой, составляет 149 л.с. при 490 Нм.