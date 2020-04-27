Презентован 6-метровый броневик Range Rover за 100 млн рублей



Специалисты ателье подготовили 6-метровый броневик Range Rover стоимостью 100 млн рублей (1,2 млн евро).

За основу проекта взяли Land Rover Range Rover Long в версии Autobiography, которая является самой дорогой. Длина машины составляет 6 200 мм, а ее защиту выполнили по стандарту VR8.

При создании спецверсии между дверями сделали вставку 1 016 мм, днище, боковины и стекла усилили, а высоту крыши увеличили.

Еще во внедорожнике организовали автономную систему пожаротушения и резервный запас кислорода.

Также Range Rover получил шины Pirelli, способные в спущенном состоянии проехать до 80 км. Интерьер будет выполняться по заказу клиента. Что касается двигателя, то информацию о нем в ателье не предоставили.