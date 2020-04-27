Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов в Казани

Так, эксперты «Цена Авто» составили топ-10 самых популярных кроссоверов в Казани, основываясь на данных по продажам автомобилей за период с начала года по март.

Отмечается, что доля кроссоверов в общих продажах авто в Казани составляет 48%. В отчетный период в третьей столице России купили 2 810 кроссоверов и внедорожников.

Лидером, как и во многих других городах, оказался Hyundai Creta, реализованный в количестве 284 экземпляров.

На втором месте по популярности оказался японский кроссовер Toyota RAV4, продажи которого составили 200 ед. В тройке лидеров располагается Renault Kaptur – 154 шт., а замыкают первую пятерку Volkswagen Tiguan и Renault Arkana – 146 и 141 ед.

В десятке лидеров еще оказались: Renault Duster (119 ед.), KIA Sportage (118 ед.), Mazda CX-5 (106 ед.), Nissan Qashqai (99 ед.), Nissan X-Trail (89 ед.).