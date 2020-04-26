Роскошный бильярдный стол будет выпущен ограниченным тиражом, а приобрести его смогут только владельцы автомобилей Rolls-Royce.



Для владельцев Rolls-Royce создали бильярдный стол за 18 млн рублей и сделала его компания и з США 11 Ravens. Всего будет создано 5 экземпляров бильярдного стола.

Его сделали на алюминиевой раме с применением панелей из черно органического стекла марки Lucite. В нем также есть подсветка диодами и листы из 14-каратного золота.

В комплекте предоставляется набор эксклюзивных шаров, два кия, а также сетка на металлической рамке, которая позволит играть в настольный теннис.

При желании все лишнее со стола можно скрутить и использовать его ка обычный обеденный стол.