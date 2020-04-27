Немецкий автопроизводитель организовал сборку на китайском предприятии нового электрокара, который стал серийным вариантом прототипа ID. Roomzz.



Кодовое название автомобиля звучит как Lounge SUVe, а вот под каким именем он поступит в продажу пока неизвестно.

Volkswagen запустил в производство новый электрический кроссовер на совместном предприятии SAIC Volkswagen.

В прототипе ID. Roomzz автопроизводитель использовал немало ярких и смелых решений, но ряд из них серийной версии не достанется.

В прототипе была заявлена силовая установка из двух электромотором с суммарной отдачей 306 л.с. Запас хода составлял 450 км, а разгон до первой сотни – 6,6 секунды.

Предполагается, что премьера новинки состоится до конца года, а в продажу она поступит в начале следующего года.