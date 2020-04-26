Renault Megane может исчезнуть из модельного ряда бренда

В компании Renault строят новые планы и корректируют модельный ряд, избавляясь или жертвуя уже существующими автомобилями в пользу новых.

Так, недавно сообщалось, что Renault, как и ряд других автопроизводителей будет создавать электрические и электрифицированные модели.

Среди них будут как абсолютно новые модели, так и электрифицированные версии уже существующих.

Так, Renault Megane оказался под угрозой исчезновения из модельного ряда, но в этом случае компания может от него отказаться по причине низки продаж.

В прошлом году этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 465 732 экземпляров, а это существенно меньше, чем у конкурентов.

В некоторых странах объёмы продаж не достигают и 3 тыс. проданных экземпляров за 2019 год. Renault Megane может стать не единственной моделью, от которой откажутся в компании.

Как рассказал представитель компании, они будут отдавать предпочтение новым «зеленым» автомобилям, так как они являются более перспективными.