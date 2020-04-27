В России сократилось число автомобильных дилерских центров

Это выяснили российские аналитики, которые также рассказали, автосалонов каких марок в России числится больше всего.

Так, по состоянию на апрель 2020 года на территории РФ числилось 3,3 тыс. автосалонов по продаже и обслуживанию машин, а этот в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказалось на 175 дилерских центров меньше.

При этом за год было расторгнуто 650 контрактов и заключено 475 новых договоров, о чем сообщили аналитики агентства «Автостат».

Также специалисты сообщили, что 26,8% из действующих автосалонов относятся к европейским маркам (881 автосалон).

Еще 21,8% приходится на дилерские центры японских брендов (717 ед.), а в каждом пятом дилерском центре продаются китайские машины.

Почти одинаковые показатели имеют российские и корейские автопроизводители – 424 и 418 автосалонов соответственно. Всего 135 дилерских центров занимает продажей моделей американских компаний.