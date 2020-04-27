Автомобильные специалисты проанализировали предложения на авторынке России и выбрали три кроссовера, которые имеют самые мощные моторы.



Эксперты составили топ-3 самых мощных кроссоверов в России, из официально представленных на рынке.

Так на третьей строчке оказался кроссовер Bentley Bentayga с 12-цилиндровым мотором объёмом шесть литров.

Его мощность составляет 608 л.с., а показатель крутящего момента равен 900 Нм. Максимальная скорость этой модели составляет 16 млн рублей. Lamborghini Urus находится на втором месте.

Он оснащен четырехлитровым двигателем, но его мощность составляет уже 650 л.с. при 850 Нм крутящего момента. Этот автомобиль предлагается по цене от 16,6 млн рублей.

Лидером в топ-3 самых мощных кроссоверов в России оказался Jeep Grand Cherokee в версии Trackhawk, у которого установлен 6,2-литровый ДВС с отдачей 717 л.с. при 875 Нм. Его ценник стартует с отметки 10 млн рублей.

Источник: Тарантас Ньюс.