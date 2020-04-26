По данным специалистов, наблюдается рост популярности машин с автоматическими трансмиссиями, тогда как «механикой» пользоваться водители не хотят.

Механическая КП осталась только на 12% автомобилей в США. Всего 41 модель из 327 представленных на рынке имеет механику.

При этом еще в 2006 году доля машин с механической КП составляла 47%. Через десять лет показатель сократился до 27%, а теперь он составляет 12%.

По мнению экспертов, автоматические КП водителям более удобные, да и современные КП таких типов уже не такие плохие, чем ранее.

К тому же они стали обеспечивать более быстрое ускорение и снижение расхода топлива.