Стартовали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

На производственной площадке «СарыаркаАвтоПром» в прошлом месяце стартовала серийная сборка двух новых автомобилей марки Chevrolet.

Речь идет о моделях Damas и Labo, которые уже поступили в продажу на рынке Казахстана и стали самыми доступными в стране.

Их стоимость оказалась даже ниже, чем у Лады Гранты, которая там продается за 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей. Минимальная цена Chevrolet Damas и Chevrolet Labo составляет 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей.

Сборка этих моделей осуществляется из машинокомплектов, поставки которых осуществляются из Узбекистана.

В движение модели приводятся бензиновым двигателем объёмом 0,8 литра, а их длина не превышает 3,5 метра. Система привода предлагается только на заднюю ось, а среди трансмиссий есть только механическая КП.