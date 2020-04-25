Половину объема авторынка России составляют всего 14 моделей

На российском рынке по итогам первого квартала было продано 275,6 тыс. новых автомобилей, из которых 50,5% это продажи всего 14 моделей.

В количественном выражении на 14 моделей пришлось 189,5 тыс. ед. У российских моделей LADA Granta и Vesta, которые являются лидерами по продажам, доля составляет 7,9 и 6,9%.

KIA Rio имеет долю 6,2%, а Hyundai Creta – 5%. Среди других моделей из 14 числятся: Volkswagen Polo (3,5%), Hyundai Solaris (3,2%), Toyota RAV4 (3,1%) и Volkswagen Tiguan (2,5%) и LADA Largus (2,4%).

Еще по два процента имеют Nissan Qashqai, Renault Logan и KIA Sportage, а по 1,9% доли имеют Renault Duster и Toyota Camry.

Как отмечают аналитики из «Автостат», всего на российском рынке официально представлено 300 моделей авто.