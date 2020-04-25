В Китае перестали давать субсидии на покупку электромобилей

Субсидии на покупку электромобилей власти Китая перестали давать с середины 2019 года.

Подведя итоги продаж новых электрокаров, выяснилось, что без льготных программ этот сегмент показал сильное падение, а это приводит к тому, что он перестает развиваться так активно, как планируется.

В результате на фоне коронавируса сегмент электромобилей и гибридов очень серьезно пострадал, впрочем, как и весь автомобильный рынок.

Например, у BYD продажи электрокаров рухнули всего на 12%, а вот прибыль упада сразу на 42%.

Подобная ситуация наблюдается и у других производителей электрокаров. В результате в правительстве страны решили провести совещание, по результатам которого было принято решение вернуть льготы, однако теперь они будут действовать по-новому.

Так, сумма скидки сократилась на 10%, а стоимость машины должна не превышать 300 тыс. юаней или 3,2 млн рублей. С каждым годом размер скидки планируется сокращать.