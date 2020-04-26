В Беларуси уже появился новый купе-кроссовер Geely FY11

Geely FY11 сфотографировали в шоуруме завода «БелДжи», где и собираются модели китайской марки. Снимки с белым купеобразным кроссовером были опубликована пабликом «Джили клуб».

Geely FY11 в России ожидается уже давно, а еще в прошлом году сообщалось, что эта модель появится в начале 2020 года.

Позже стали сообщать про третий квартал текущего года, но возможно из-за коронавируса выход кроссовера на российский рынок перенесут на более поздний срок.



В России Geely FY11 составит конкуренцию Renault Arkana и Haval F7x. Кроссовер FY11 создан на базе Volvo XC40.

В Китае он предлагается в 11 версиях с бензиновым двухлитровым двигателем, который имеет мощность 238 л.с., работая в паре с восьмискоростным автоматом Aisin.

Система привода доступна как на переднюю, так и на обе оси. Geely FY11 способен разогнаться до первой сотни за 6,8 секунды.

Также предлагается и гибридная модификация с полуторалитровым 177-сильным двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором. С какими моторами модель появится в России пока неизвестно.