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Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей

Новости
25.04.2020 14:57
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Это стало возможным благодаря новому формату работы ведомства – дистанционному.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации Росстандарт начал работу в дистанционном формате, что позволит максимально дистанциировать людей, а значит и предотвратить распространения коронавируса.

То есть Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей, начав работу онлайн, что позволит не выходя из помещений подавать заявки, отправлять копии испытаний и протоколов и другие необходимые документы.

То есть оформление ОТТС теперь будет происходить онлайн, а сервис разработан АО «Электронный паспорт».

Услуги по сертификации предоставят бесплатно. В первой половине мая оформить ОТТС получится на легковые и легкие коммерческие автомобили, а со второй половины мая такая возможность появится и для других транспортных средств.

«С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок» — сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

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