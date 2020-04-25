В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации Росстандарт начал работу в дистанционном формате, что позволит максимально дистанциировать людей, а значит и предотвратить распространения коронавируса.

То есть Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей, начав работу онлайн, что позволит не выходя из помещений подавать заявки, отправлять копии испытаний и протоколов и другие необходимые документы.

То есть оформление ОТТС теперь будет происходить онлайн, а сервис разработан АО «Электронный паспорт».

Услуги по сертификации предоставят бесплатно. В первой половине мая оформить ОТТС получится на легковые и легкие коммерческие автомобили, а со второй половины мая такая возможность появится и для других транспортных средств.