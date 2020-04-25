Это стало возможным благодаря новому формату работы ведомства – дистанционному.
Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации Росстандарт начал работу в дистанционном формате, что позволит максимально дистанциировать людей, а значит и предотвратить распространения коронавируса.
То есть Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей, начав работу онлайн, что позволит не выходя из помещений подавать заявки, отправлять копии испытаний и протоколов и другие необходимые документы.
То есть оформление ОТТС теперь будет происходить онлайн, а сервис разработан АО «Электронный паспорт».
Услуги по сертификации предоставят бесплатно. В первой половине мая оформить ОТТС получится на легковые и легкие коммерческие автомобили, а со второй половины мая такая возможность появится и для других транспортных средств.
«С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок» — сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.