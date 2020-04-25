Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

Китайская BAIC провела презентацию нового кроссовера, который стал первым, созданным на платформе BMFA, разработанной совместно с Daimler.



Новинка получила название Beijing X7, и она будет отличаться наличием автопилота второго поколения и салоном с современными решениями и сенсорными экранами.

Стоит отметить, что платформа BMFA предполагает создание компактных и среднеразмерных моделей с обычными ДВС и гибридными установками.

Кроме этого, в ней в базе будет передний привод, передняя подвеска McPherson и многорычажная сзади. Для гибридных моделей батарея будет располагаться между осями.

Итак, кроссовер Beijing X7 получил следующие габариты: 4710/1892/1715 мм, колесная база – 2 800 мм. Моторная гамма модели будет представлена полуторалитровым 169-сильным агрегатом, пару которому составит вариатор.

В дальнейшем на рынок выйдет гибридная версия. Beijing X7 станет доступен для заказа в следующем месяце, а в июне планируется начать его живые продажи.