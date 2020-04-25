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Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

Новости
25.04.2020 14:30
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Китайская BAIC провела презентацию нового кроссовера, который стал первым, созданным на платформе BMFA, разработанной совместно с Daimler.

Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
Новинка получила название Beijing X7, и она будет отличаться наличием автопилота второго поколения и салоном с современными решениями и сенсорными экранами.

Стоит отметить, что платформа BMFA предполагает создание компактных и среднеразмерных моделей с обычными ДВС и гибридными установками.

Кроме этого, в ней в базе будет передний привод, передняя подвеска McPherson и многорычажная сзади. Для гибридных моделей батарея будет располагаться между осями.

Итак, кроссовер Beijing X7 получил следующие габариты: 4710/1892/1715 мм, колесная база – 2 800 мм. Моторная гамма модели будет представлена полуторалитровым 169-сильным агрегатом, пару которому составит вариатор.

В дальнейшем на рынок выйдет гибридная версия. Beijing X7 станет доступен для заказа в следующем месяце, а в июне планируется начать его живые продажи.

Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

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