«Гарантия мобильности» – программа, в которой полезно разобраться владельцам Volkswagen Teramont

Концерн Volkswagen – первый во многом, что касается усовершенствования автомобилей для городских и загородных поездок. Но предлагая поклонникам марки все более совершенный транспорт, он заботится еще и о соответствующем статусе клиентов.

Проще говоря, это тот случай, когда с покупкой большого кроссовера Volkswagen Teramont человек имеет все шансы «лишиться» риска стать пешеходом даже на короткое время. Правда, не все автовладельцы о такой своей возможности знают. А ведь знать о ней полезно.

Почти неограниченные возможности сервисной программы

О чем речь? Прежде всего, о программе под названием «Гарантия мобильности». Согласно ей, любой владелец Volkswagen Teramont может:

получить консультацию по техническим и юридическим вопросам в любое время дня и ночи (в будни, выходные, даже праздники);

вызвать бригаду технической помощи, если сам устранить поломку автомобиля не может;

заказать эвакуацию поломанного транспортного средства до ближайшего дилерского центра Volkswagen (если их в городе несколько, водитель сам выбирает, куда отвезти его и машину);

заказать подвоз топлива, подзарядку аккумулятора на месте, даже вскрытие автомобиля, если хозяин куда-то потерял брелок с ключами;

получить подменный автомобиль на время восстановления своего (причем либо того же класса, либо более высокого).

Адаптация под нужды водителя

Вместо подменного транспортного средства, автовладелец может выбрать номер в гостинице, оплаченные билеты до города проживания, услуги водителя. Словом, программа хорошо адаптируется практически под любой жизненный случай.

Справедливости ради надо отметить, что «Гарантия мобильности» действует не только для Volkswagen Teramont. Ее автоматически получают на период действия гарантии все покупатели новых автомобилей марки.

Сроки действия

Но у знаменитого кроссовера («Фольксваген Терамонт») есть важное преимущество – срок действия сервисной программы. Она бесплатно включается сразу после покупки и работает 4 года. После чего может продлеваться по желанию автовладельца еще на 2 года. Такие привилегированные сроки установлены всего для двух моделей.

Кроме Volkswagen Teramont, ими может воспользоваться только собственник Volkswagen Touareg нового поколения. Причем для последней модели предусмотрен самый длительный срок пользования подменным транспортом (до 5 дней, тогда как для остальных это 3 дня).

Исключения

Конечно, как и у любого регламента, у «Гарантии мобильности» есть свои правила, которые надо соблюдать, чтобы пользоваться преференциями клиента Volkswagen. В частности, помощь на дороге (включая эвакуацию машины и водителя) не предоставляется, если автолюбитель:

серьезно нарушил правила эксплуатации автомобиля (например, залил бензин в дизельный мотор, так делать не стоит никогда, иначе модель потеряет гарантию);

сел за руль в состоянии алкогольного опьянения;

нарушил график ТО;

использовал неисправный прицеп (в результате чего произошла поломка).

На время участия в официальных турнирах, заездах, других спортивных соревнованиях программа тоже приостанавливается. И совсем отключается, если водитель провел серьезный тюнинг автомобиля.

В остальных случаях телефоны сервисного центра стоит держать под рукой. В рамках программы «Гарантия мобильности» объективно можно решить практически любую проблемную ситуацию на дороге – от ДТП до неожиданно отвалившегося колеса.