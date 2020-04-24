Моторные масла RedLine: виды и критерии выбора

Компания RedLine Synthetic Oil была основана в 1979 году в Калифорнии. Изначально ассортимент был ориентирован исключительно на спортивные автомобили, которые участвовали в гонках на территории США. Спустя сорок лет масла RedLine стали популярными во всем мире и их преимущества оценили не только профессиональные гонщики, но и простые автолюбители. Секрет успеха продукции в высоком качестве используемого сырья, уникальной запатентованной формуле и внедрении инновационных технологий. В линейке бренда представлены моторные, спортивные моторные и трансмиссионные масла.

Особенности масла Редлайн

Моторные масла RedLine являются синтетическими и изготавливаются на основе самых лучших нефтепродуктов с добавлением специальных присадок. На всех этапах производства продукция проходит тщательный контроль качества. В итоге моторные и трансмиссионные масла прекрасно защищают двигатель на высоких оборотах, препятствуя его перегреву. Используя масло данного бренда, можно усилить мощность мотора, что позволяет автомобилю разгоняться до предельной скорости в течение 2-3 секунд.

Присутствие в составе эстеровой синтетики обеспечивает образование на моторе прочной пленки, помогает уменьшить силу трения и обеспечивает надежную защиту при холодном запуске. Масло отличается высокой вязкостью, повышает износоустойчивость деталей и очень экономно расходуется.

Виды моторных масел

На сайте официального поставщика (ссылка) можно ознакомиться с продукцией компании. Производитель Редлайн предлагает несколько видов масел:

OW20

Прекрасно подходят, как для небольших гибридов, так и для мощных внедорожников. Масло имеет легкую текстуру и увеличивает срок эксплуатации двигателя при холодном запуске. При низкой температуре оно становится более текучим.

OW40

Используется для моделей Porsche с охлаждением водяного типа, а также для Chrysler, Dodge Viper, Mercedes-Benz. Продукт обладает прекрасными техническими характеристиками и также рекомендован для снегоходов с четырехтактным мотором.

15W50

Идеальное решение для спорткаров, а также автомобилей с турбинами. Масло Red Line Oil этой марки допустимо применять только при температуре выше + 20 градусов. Также они используются для двигателей, у которых предусмотрен впрыск метанола, что позволяет реже менять масло.

5W40

Этот вид масел разработан для турбинных двигателей. Также в него добавлены специальные присадки для совместимости с дизельным топливом. Как утверждают отзывы, после использования на моторе остается довольно толстая и прочная пленка.

5W50

Предназначен для форсированных двигателей, которые эксплуатируются в жарком климате. Одна из самых популярных разновидностей среди профессиональных гонщиков.

Как правильно подобрать моторное масло

При выборе стоит учитывать несколько важных параметров:

Вязкость RedLine Oil. Вся необходимая информация содержится на этикетке (классификация SAE), а также рекомендации по поводу конкретных марок автомобилей. От класса вязкости зависит сезонность его использования. Класс качества. В США используют классификацию API и выделяют масла групп «S» и «C» (для бензиновых и дизельных грузовых двигателей). Допуск автопроизводителя (вся информация содержится в руководстве по эксплуатации).

Моторное масло RedLine обладает уникальными техническими характеристиками и обеспечивают надежную защиту двигателей спорткаров, а также автомобилей европейских, американских, корейских и японских марок. Учитывая особенности конкретного двигателя, внешней среды, а также характеристики самого масла, можно легко подобрать для своего автомобиля идеальный продукт.