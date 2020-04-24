Автомобильный завод «Урал» поставил Национальной полиции Филиппин партию своих грузовиков.
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
В партии числится 10 грузовых автомобилей, среди которых полноприводные «Урал-43206 NEXT».
Шесть машин это бортовые грузовики с увеличенным по высоте тентами и мягкими скамейками, а также четыре мобильных офиса-трансформера с кунгом переменного объёма.
Поставленные машины имеют небольшое отличие от обычных вариантов в виде пассажирской надстройки по типу автодома.
Грузовики еще имеют камуфляжный окрас, зарешеченные окна, а также дополнительные блоки освещения. В движение модели на базе «Урал-43206 NEXT» приводятся двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 лошадиных сил.
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