Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире

Аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на мировом авторынке за прошлый год.

Рейтинг подготовили специалисты сайта BCSB, которые проанализировали данные по продажам в 140 странах мира.

Так, в прошлом году лидеров по объёмам реализации стал Toyota Corollа с результатом 1,45 млн проданных экземпляров.

Этот результат в сравнении с 2018 годом оказался на 3% больше. На второй строчке в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире находится пикап Ford F-серии, реализованный в количестве 1,07 млн штук, что на 2% меньше.

Третье место оказалось за Toyota RAV4 – 950 тыс. экземпляров, что на 15% лучше.

Четвертое и пятое место по объёмам продаж оказалось за двумя моделями марки «Хонда», а именно CR-V и Civic. В десятке лидеров еще числятся Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Ram и Nissan Sylphy и Volkwswagen Polo.