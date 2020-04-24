Самые распространенные дизельные автомобили в России были названы аналитиками агентства «Автостат», которые посчитали зарегистрированные машины по состоянию на начало года.

Так, был составлен топ-10 самых популярных дизельных автомобилей в РФ, которых числится 2,3 млн экземпляров.

В автопарке дизельные авто занимают всего 5,2%. Чаще всего в России регистрируют дизельные Toyota, на долю которых приходится 18% от общего показателя дизельных машин, а это около 411 тыс. экземпляров.

На втором месте находится BMW с показателем 210 тыс. шт., а в тройке лидеров оказался Mitsubishi – 205 тыс. шт.

Следующие две строчки в рейтинг самых популярных дизельных автомобилей достались Volkswagen (193 тыс. ед.) и Nissan (147 тыс. ед.).

В десятке лидеров еще оказались: Land Rover (140 тыс. ед.), Mercedes-Benz (137 тыс. ед.), SsangYong (115 тыс. ед.), KIA (104 тыс. ед.) и Hyundai (98 тыс. ед.).