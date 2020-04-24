Volvo обновила флагманский кроссовер XC90 в России



Volvo XC90 теперь позиционируется как автомобиль 2020 модельного года.

В его базовой комплектации, которая подорожала на 100 тыс. рублей, теперь есть колесные диски на 19 дюймов, тогда как ранее предлагали только 18-дюймовые диски.

Помимо этого в этой комплектации появился бесключевой доступ в салон, система распознавания дорожных знаков, зеркало заднего и наружные зеркала с автозатемнением, а также кнопка отключения передней подушки безопасности пассажира на случай, когда устанавливается детское кресло.

За дополнительную плату стала доступна система очистки воздуха с датчиком твердых частиц PM2.5.

В гибридной модификации кроссовер XC90 2020 модельного подорожал на 50 тыс. рублей. Продажи Volvo XC90 стартуют 1 мая.