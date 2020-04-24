Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux

Компания Toyota уже летом этого года должна официально рассекретить обновленный пикап Toyota Hilux.



До этого момента в распоряжении зарубежных источников оказались изображения, предположительно с рекламной брошюры для Африки и Азии.

На них показали рестайлинговый Toyota Hilux, который судя по всему будет заметно отличаться от предшественника.

В экстерьере пикапа появилась новая оптика, оформление передней части, а также светодиодные ДХО, и в зависимости от комплектации головная оптика будет галогеновая или светодиодная. Еще у пикапа появятся новые алюминиевые диски размером 17 и 18 дюймов.

Расширилась и цветовая гамма, которая теперь представлена в новом темно-синем, бронзовом или в цвете белый перламутр.

Есть данные, что обновится и моторная гамма, где вместо 2,8-литрового агрегата будет новый более мощный ДВС, а в топовом исполнении и вовсе появится новый дизельный двигатель.