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Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux

Новости
24.04.2020 17:09
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Компания Toyota уже летом этого года должна официально рассекретить обновленный пикап Toyota Hilux.

Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux
До этого момента в распоряжении зарубежных источников оказались изображения, предположительно с рекламной брошюры для Африки и Азии.

На них показали рестайлинговый Toyota Hilux, который судя по всему будет заметно отличаться от предшественника.

Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux

В экстерьере пикапа появилась новая оптика, оформление передней части, а также светодиодные ДХО, и в зависимости от комплектации головная оптика будет галогеновая или светодиодная. Еще у пикапа появятся новые алюминиевые диски размером 17 и 18 дюймов.

Расширилась и цветовая гамма, которая теперь представлена в новом темно-синем, бронзовом или в цвете белый перламутр.

Есть данные, что обновится и моторная гамма, где вместо 2,8-литрового агрегата будет новый более мощный ДВС, а в топовом исполнении и вовсе появится новый дизельный двигатель.

Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux Появились первые изображения рестайлингового Toyota Hilux

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