Cadillac Escalade обзавелся 6-метровой версией Escalade ESV



Этот внедорожник уже засветился на официальном сайте компании, хотя презентацию автопроизводитель не проводил.

Новинка носит название Escalade ESV и имеет длину почти шесть метров. Была увеличена не только длина, но и колесная база.

В техническом плане отличий от обычного варианта нет, а в линейке двигателей появился трехлитровый дизельный агрегат с отдачей 281 л.с. при 623 Нм.

Также будет доступен и 6,2-литровый ДВС мощностью 426 л.с. Самые заметные изменения произошли в салоне, где есть изогнутый дисплей LG P-OLED, в котором три объединенных экрана.

Общая диагональ составляет 38 дюймов. В продаже Escalade ESV появится до конца года по цене от 80 490 долларов или 6 млн рублей.