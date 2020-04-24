Компания Cadillac скоро запустит в продажу новую версию своего внедорожника Escalade.
Cadillac Escalade обзавелся 6-метровой версией Escalade ESV
Этот внедорожник уже засветился на официальном сайте компании, хотя презентацию автопроизводитель не проводил.
Новинка носит название Escalade ESV и имеет длину почти шесть метров. Была увеличена не только длина, но и колесная база.
В техническом плане отличий от обычного варианта нет, а в линейке двигателей появился трехлитровый дизельный агрегат с отдачей 281 л.с. при 623 Нм.
Также будет доступен и 6,2-литровый ДВС мощностью 426 л.с. Самые заметные изменения произошли в салоне, где есть изогнутый дисплей LG P-OLED, в котором три объединенных экрана.
Общая диагональ составляет 38 дюймов. В продаже Escalade ESV появится до конца года по цене от 80 490 долларов или 6 млн рублей.
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