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Китайский кроссовер JAC S7 выйдет на рынок России осенью

Новости
24.04.2020 12:41
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В конце прошлого года было известно о появлении на российском рынке нового китайского кроссовера, который тогда проходил сертификацию в нашей стране.

Предполагалось, что его продажи стартуют в начале года, но сроки перенесли. Как сообщили представители бренда в социальной сети, китайский кроссовер JAC S7 выйдет на рынок России осенью.

Как ранее сообщалось, его поставки будут организованы с предприятия в Казахстане. С какими силовыми установками автомобиль появится в РФ пока неизвестно.

На китайском рынке он представлен двумя силовыми установками объёмом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность составляет 174 и 190 л.с., работать они могут в паре с механикой или шестискоростным автоматом.
Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

Китайский кроссовер JAC S7 выйдет на рынок России осенью Китайский кроссовер JAC S7 выйдет на рынок России осенью

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