В конце прошлого года было известно о появлении на российском рынке нового китайского кроссовера, который тогда проходил сертификацию в нашей стране.

Предполагалось, что его продажи стартуют в начале года, но сроки перенесли. Как сообщили представители бренда в социальной сети, китайский кроссовер JAC S7 выйдет на рынок России осенью.

Как ранее сообщалось, его поставки будут организованы с предприятия в Казахстане. С какими силовыми установками автомобиль появится в РФ пока неизвестно.

На китайском рынке он представлен двумя силовыми установками объёмом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность составляет 174 и 190 л.с., работать они могут в паре с механикой или шестискоростным автоматом.

Система привода предусмотрена только на переднюю ось.