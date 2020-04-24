Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль

Речь идет об индийском автомобиле Qute, который перестал быть доступен для покупки на российском рынке.



Этот квадроцикл носит звание самого дешевого автомобиля в мире, а в СМИ его прозвали еще как мотоколяска.

Индийский автомобиль, как пишет «Российская газета», еще можно найти у одного столичного дилера.

При этом поставки Qute больше не планируются, так как спрос на модель очень низкий.

Bajaj Qute был зарегистрирован как квадроцикл, хотя габаритная длина автомобиля равна 2725 мм, ширина 1312 мм и высота 1650 мм и под капотом установлен 13-сильный двигатель с рабочим объёмом цилиндров равным всего 217 кубических сантиметров.

В качестве трансмиссии для двигателя используется пятискоростная коробка передач. Максимальная скорость составляет 70 км/ч, а весит эта модель всего 400 кг.