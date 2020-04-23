Владельцы легковушек сэкономят 1,5 млрд рублей на техосмотре

21 апреля на сайте правительства РФ написали, что автовладельцам снизят требования к техосмотру. В частности указывается, что владельцы легковых авто младше 4 лет будут реже посещать станции технического обслуживания.

Так, легковые автомобили, мотоциклы, легкие грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы до 4 лет будут проходить ТО каждые два года. Машины возрастом до 10 лет потребуется ТО каждый год.

Также в сообщении было указано, что вводится моратории на штрафы за просроченный техосмотр, а просроченные после 1 февраля водительские удостоверения будут действительны до 15 июля.

Новые правила россиянам сэкономят до 1,5 млрд руб. за три года, а владельцы автобусов за пять лет сэкономят до 350 млн руб.