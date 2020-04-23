Российский автогигант вынужденно останавливает производство автомобилей на предприятии ООО «Лада Ижевский автомобильный завод».
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей в Ижевске
Как передает «Интерфакс», «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей в Ижевске по причине перебоев с поставками комплектующих.
Кроме этого, на ситуацию повлияло и то, что со стороны Украины сократилось число заказов на автомобили.
Еще отмечается, что завод после майских праздников отправится в регламентированный отпуск.
Напомним, что автопредприятие в Ижевске осуществляет выпуск автомобилей семейства Lada Vesta.
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