Как купить акции Pepsi (PEP) — график и динамика стоимости

Pepsi – бренд с мировым именем, конкурирующий за лидерство в сфере продаж безалкогольных напитков с таким гигантом как Кока-Кола. Поэтому, не странно, что акции Pepsi tradernew.pro/forex-basics/kak-kupit-aktsii-kompanii-i-poluchat-dividendy на бирже пользуются большой популярностью у инвесторов со всего мира, и на протяжении тридцати лет позволяют стабильно зарабатывать. Сегодня, мы рассмотрим график акций Пепси, и подскажем когда лучше вкладывать в финансовый актив.

Карточка компании

Главный офис компании ПепсиКо находится в Нью-Йорке, США. Годовой оборот корпорации составляет 63,5 млрд долларов, а сумма активов равна 78 млрд. 263 000 сотрудников, трудоустроенных в компании по всему миру, обеспечивают чистую прибыль в 4,8 млрд долларов. Капитализация компании Пепси приблизительно равна 157 млрд долларов.

Стоимость акций Пепси (динамика цен)

Акции Пепси, попали в свободное обращение на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1984 году. Тогда, номинальная стоимость одной бумаги составляла 1 доллар. Меньше чем за год, финансовый инструмент добавил 100% стоимости, что привлекло новых инвесторов со всего мира. К 1990 году, стоимость акций Пепси достигла отметки в 10 долларов, в 2000 – 50 долларов. Не смотря на высокую волатильность, акции Пепси находятся в растущем тренде уже 40 лет, и в начале 2020 года достигли показателей в 145 долларов. Курс акций Пепси, ощутил на себе февральский кризис как никто другой, потеряв 30% стоимости. Снижение котировок до 100 долларов за бумагу -был четким сигналом для инвесторов, что вход в позицию в данный период времени максимально выгоден. Меньше чем за месяц, котировки акций Пепси отыграли 35 долларов, и дошли до отметки 135 долларов за единицу. Дальнейший рост финансового инструмента легко прогнозируем, а значит, что возможность хорошо заработать всё ещё есть.

Где купить акции Pepsi (PEP)

Акции Пепси продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже, но к сожалению, граждане РФ не могут напрямую проводить сделки на ней. Однако, купить акции Пепси, можно обратившись к брокеру, имеющему лицензию на ведение посреднической деятельности связанной с биржевой торговлей. В список таких организаций, входит Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, и прочие финансовые учреждения с узкой специальностью. Покупка ценных бумаг компаний, возможна как онлайн, так и при физическом обращении в отделение структуры будущего вкладчика.