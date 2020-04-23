Lotus скоро выпустит последний спорткар с бензиновым мотором

Марка Lotus готовит к выходу новый автомобиль, название которого пока неизвестно, но некоторые подробности удалось выяснить зарубежных журналистам.

Как выяснилось, Lotus скоро выпустит последний спорткар, который будет оснащен бензиновым мотором. Это будет обычный спорткар, а не трековый.

Его внешность выполнят в стилистике 2000-сильного Evija. Модель будет начального уровня, а ее презентация запланирована на конец этого года.

Ее предварительная стоимость составит 55 тыс. фунтов стерлингов минимум, а это около 5,2 млн рублей.

В дальнейшем производитель начнет выпуск электрокаров, а поможет ему в этом владелец – компания Geely.