В России открылся автосалон новых советских машин

Как стало известно, двухэтажный шоу-рум с советскими автомобилями открыл коллекционер в Рязани.



Более того, открылся автосалон в условиях экономического кризиса из-за распространения коронавируса. Впрочем, сообщается, что коллекционер сделал что-то наподобие выставки-ярмарки.

Шоу-рум имеет два этажа и там есть ряд автомобилей, в том числе и есть экземпляры, которые не имеют пробега.

Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.

Кроме этого, в автосалоне организовали и зону, где происходит реставрация автомобилей, которые в дальнейшем также появятся в торговом зале.