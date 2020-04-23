На сайте Auto.ru опубликовали объявление о продаже автомобиля Lada 4×4, который переделали в кабриолет с каркасом безопасности.

Также машина имеет форсированный до 100 л.с. двигатель. В основе кабриолета на базе «Нивы» лежит внедорожник, выпущенный в 1995 году.

Заявленный пробег машины составляет 9,5 тыс. километров. Кабриолет на базе «Нивы» продают за 1 миллион рублей, причем заявлено, что он прошел экспертизу НАМИ, а все изменения зарегистрированы в ГИБДД.

То есть выставленный на продажу экземпляр имеет полное право на передвижение по дорогам общего пользования.